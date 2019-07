Yılport Samsunspor, Ferhat Çulcuoğlu'nu renklerine bağladı

Yılport Samsunspor, TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'ın orta saha oyuncusu Ferhat Çulcuoğlu ile 2 yıllığına anlaştı.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve Teknik Menajeri Yücel Uyar da katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Ferhat Çulcuoğlu ile bugün 2 yıllık mukavele imzalıyoruz. Kendisi şampiyonluklar kazanmış, şampiyon bir oyuncu. Dolayısıyla böylesine değerli, kendi mevkisi için son derece başarılı kardeşimizi ailemize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene hedefimize giden yolda bize yaşadığı tecrübelerden de faydalanarak büyük katkılar sağlayacaktır. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz" dedi.

Ferhat Çulcuoğlu'nun takıma ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirten Teknik Menajer Yücel Uyar ise, "Ferhat Çulcuoğlu, şampiyonluklar yaşamız bir kardeşimiz. İstikrarlı, oynadığı her takıma ciddi katkılar sağlamış iyi bir oyuncu. İsteyerek, gönlümüze sinerek bir transfer yaptık. O da bizi kırmadı. Bizim inşallah bu sene yaşayacağımız şampiyonluğa katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizim şampiyonluğumuzda önemli bir rol alacaktır. Biz sonuna kadar inanıyoruz. Pes etmeyen, vazgeçmeyen, yenilgiye tahammülü olmayan bir kardeşimiz. Samsunspor'a şampiyonluk yolunda ciddi katkıları sağlayacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Burada bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade eden Ferhat Çulcuoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok sıcak bir karşılama gördüm. Gerek yönetim bazında gerekse taraftar bazında güzel mesajlar aldım. Bu şanlı formayı giyme fırsatı veren hocamız, yönetimimiz ve başkanımız İsmail Uyanık'a çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu şehre ve camiaya şampiyonluk yaşatmak, eski güzel günlerine döndürmek. Buna inandığım için buraya geldim. Daha önce de birçok takımda bu başarıyı yakaladım. Burada da yaşayacağıma inanıyorum. Takımdaşlığı, arkadaşlığı ve birlikteliği sağlarsak şampiyon olacağımıza inanıyorum. Şampiyon olmak tabi ki kolay değil ama burada her şey var. Burada çok güzel şeyler bizi bekliyor. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ben her maçı çok iyi oynayacağımın, gol atacağımın, asist yapacağımın sözünü veremem ama her maç çok iyi mücadele edeceğim. Formam için savaşacağım. Bunun sözünü rahatlıkla verebilirim."

