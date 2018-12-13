Yılport Samsunspor Liderlik Peşinde

TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor
'un basın sözcüsü Suat Çakır, pazar günü deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor
maçını kazanarak ligin ilk yarısını lider bitirmek istediklerini söyledi.
Çakır, Nuri Asan
Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Sakaryaspor ve Yılport Samsunspor'un ligin en iyi iki takımı olduğunu söyledi.
Sakaryaspor maçına takımın oldukça iyi hazırlandığını ifade eden Çakır, "Zor bir maç olacak. Sakaryaspor da ligde çıkmayı hak eden bir takım. İyi kadroları var. Şehirleriyle bütünleşmişler ama biz onlardan daha çok galibiyeti istiyoruz. Bu ligde olmamamız gerektiğini sezon başından beri söylüyoruz. Deplasmanda zor bir maç olacak. İki gün öncesinden gidiyoruz. İnşallah galibiyetle ayrılıp lider olarak ligin ilk yarısını kapatacağız." dedi.
Öte yandan Yılport Samsunspor, Sakaryaspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.
Teknik Direktör Taner Taşkın, yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Ercan Yazıcı
ile hafif sakatlıkları bulunan Muhammet Beşir ve Samet Asatekin katılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu,Sakaryaspor,Samsunspor
13 Aralık 2018 Perşembe 17:25