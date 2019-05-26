Yılport Samsunspor şampiyon oldu

2018-2019 sezonu U14 Türkiye
Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları için Giresun
'da bulunan Yılport Samsunspor
U14 Takımı, final maçında 1461 Trabzon
U14'ü 1-0 yenerek şampiyon oldu.
U14 Türkiye
Şampiyonası 1. Kademe final maçında Yılport Samsunspor
U14, 1461 Trabzon
U14 takımı ile karşılaştı. 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde oynanan maçın golü 70+2. dakikada Mert Efe
Öner'den geldi. 1. kademe maçlarında şampiyon olan kırmızı-beyazlılar, 2. kademe maçlarını beklemeye başladı.
Yılport Samsunspor
Basın Sözcüsü Suat Çakır ve yönetim kurulu üyesi Haluk Tan
da karşılaşmayı izledi. - SAMSUN
Türkiye
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, Spor
Kaynak: İHA