Yılport Samsunspor tesislerinde dezenfeksiyon çalışması
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.
14.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:45
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor , koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tesislerde dezenfekte çalışması yaptı.
Yılport Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri, 19 Mayıs Stadyumu ve takım otobüsleri görevliler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tesis ve yemekhane girişlerine dezenfektanlar da konuldu. Koronavirüse karşı hem personel hem de futbolcular detaylı bir şekilde bilgilendirildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Samsunspor, Spor
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