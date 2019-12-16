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Yılport Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmaya turu geçmek için çıkacaklarını söyledi.

16.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:12Yılport Samsunspor, Türkiye Kupası'nda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Yılport 'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmaya turu geçmek için çıkacaklarını söyledi.
Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçında taraftarları mutlu edecek ve futbola doyuracak bir oyun oynayacaklarını belirtti.
Özellikle modern futboldan, ofansif futboldan güzel kesitler sunacaklarını aktaran Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz. Onların performansımıza destek vermesi ve alacağımız iyi sonuçta taraftarlarımızın da katkısı olacak bir ortamı oluşturmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Çaykur Rizespor karşısında kaliteyi ortaya çıkarabilecek takımı sahaya süreceklerine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:
"Burada amacımız taraftarımızın önünde bize turu geçirecek skoru almak. Ligde ilk ilk yarıyı iyi bir konumda bitirdik. Taraftarımızın karşısına kazanmak için çıkacağız. Bize turu getirecek sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Çaykur Rizespor, Ertuğrul Sağlam, Türkiye Kupası, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

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