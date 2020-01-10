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Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10.01'e geriledi

Merkez Bankası'nın Ocak ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 11.62'den yüzde 10.01'e geriledi.

10.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:30Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10.01'e geriledi

Merkez Bankası'nın Ocak ayı beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 11.62'den yüzde 10.01'e geriledi.

Ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10.07 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 9.54, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8.94 ve yüzde 8.51 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası anketinde, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12.40 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 11.43'e geriledi. Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti cari ay beklentisi ise aynı dönemde yüzde 11.31 oldu.

Ankette, 2019 yıl sonu döviz kuru (dolar) beklentisi 6.41 lira oldu ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.35 lira iken bu anket döneminde 6.43 lira olarak gerçekleşti. (Grafik)



Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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