Haberler » Spor » Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

Braga-Beşiktaş maçını yöneten Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'nın Lens'i oyundan atması yıllar önce Braga-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilere 3 kırmızı kart gösteren Ivan Bebek'i hatırlattı.

08.11.2019 00:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:34

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç 2-1 Braga'nın üstünlüğü ile devam ederken karşılaşmayı yöneten hakem Gediminas Mazeika ağır bir kararla Jeremain Lens'e kırmızı kart gösterdi.

METİN TEKİN'DEN TEPKİ

Maçı anlatan spiker Yalçın Çetin ve beIN Sports yorumcusu Metin Tekin hakemin bu kararını sert bir şekilde eleştirirken akıllara Braga- Fenerbahçe maçında Mehmet Topal, Volkan Şen ve Alper Potuk'a kırmızı kart veren Ivan Bebek geldi.

Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş, Bebek, Spor


YORUMLAR (1)
SEYİT SARI: braga maclarına hakem atayan uefa temsilcileri deşifre edilsin soruşturma acılsın geçmiş yıllar mercek altına alınsın. durmak gaflettir bu futbolun gelecek seneleride var. yönetim uyuma federesyon uyumasın
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
03:05   Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
02:54   Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
02:40   Recep Uçar: Adil olmayan bir karardı
02:40   Edin Visca: Başakşehir ve Türkiye için kazandık!
02:35   Mönchengladbach kazandı, Başakşehir'e yaradı
00:59   Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
23:56   Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!
22:45   Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
22:19   Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:06:32