Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında Portekiz ekibi Braga ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç 2-1 Braga'nın üstünlüğü ile devam ederken karşılaşmayı yöneten hakem Gediminas Mazeika ağır bir kararla Jeremain Lens'e kırmızı kart gösterdi.

METİN TEKİN'DEN TEPKİ

Maçı anlatan spiker Yalçın Çetin ve beIN Sports yorumcusu Metin Tekin hakemin bu kararını sert bir şekilde eleştirirken akıllara Braga- Fenerbahçe maçında Mehmet Topal, Volkan Şen ve Alper Potuk'a kırmızı kart veren Ivan Bebek geldi.