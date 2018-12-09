09 Aralık 2018, 09:18
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Basın Toplantısına Çıkmayan Ümit Davala Yine Ceza Alacak

Geçtiğimiz hafta basın toplantısına çıkmadığı için 40 bin TL para cezası alan Ümit Davala, Çaykur Rizespor maçından sonra da basın toplantısına katılmadı.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle teknik sorumlu olarak sahaya çıkan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala dün de basın toplantısına katılmadı.

Davala gibi yayıncı kuruluşa konuşma zorunluluğunda bulunan futbolcular da ekrana çıkmadı. Geçen hafta bu olaydan dolayı toplam 40 bin TL ceza alan Galatasaray'ın bu hafta cezasının artarak tekrarlanacağı ifade edildi.

Terim'in yokuğunda görev alan Galatasaray antrenörü Ümit Davala ve Levent Şahin, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ile poz verdi.

Fatih Terim,Ümit Davala,Galatasaray

YORUMLAR (7)
FENERBAHÇELİ: helal olsun sana davala cıkma bu fedarasyon resmen hakkınızı gasp etti tmm fenerliolabilirim ama haksızlık var ortada koca kafalı tupcü istifa
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HAHAA: Insallah haftaya 10-0 yenilir 6saray :0)))
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DOĞRUCU: bu takımın yok olmasına seyirci kalmayın sahtekarlar.. çünkü bu bu takım vatanın yarısıdır
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BURHAN BEY: AZİZ GİTTİ FENER BİTTİ YAZIK YA ACIDIM RESMEN DALGA GEÇMİŞLER MAKARA YAPMIŞLAR BU KADARDA EZİLMEZKİ FENEREDE GELEN VURUYOR GİDEN VURUYOR NEYSE GENEDE İNŞALLAH LİGDE KALIRLAR ZOR GİBİ AMA
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