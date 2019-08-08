Haberler» Yerel» Haber

Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun yıllardır çözülemeyen Çukurbahçe mevkiinde yine kaza oldu.

08.08.2019 20:14
Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde uzun yıllardır çözülemeyen Çukurbahçe mevkiinde yine kaza oldu. Hemen her ay yaralamalı veya maddi hasarlı kaza olan Çukurbahçe ile çevreyolu çıkışında meydana gelen son kazada 2 kişi yaralandı.
07 ABU 005 plakalı kamyonet ile 34 KA 2359 plakalı otomobilin karıştığı kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, kaza sonrasında olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alarak kaza ile alakalı incelemelerde bulundu.
Bölgede yaşayan ve sürekli kazalara şahit olan vatandaşlar, yıllardır devam eden bu meseleye bir çare bulunamamasından şikayetçi. Vatandaşlar, bu yola bir an evvel çare bulunmasını istiyor.

Gemlik, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
20:14   Yine Çukurbahçe, yine kaza...Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
18:43   Deprem anında market raflarındaki tüm ürünler yerle bir oldu
17:58   Baklan Belediye Başkanı Karaçolak: "Depremde maddi hasar ve can kaybı yok"
17:48   Bozkurt'ta meydana gelen deprem yaşlı kadının evinde büyük hasar oluşturdu
17:26   Ayvalık'ta Büyükşehir'den '2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Şehir Çalıştayı'
17:17   Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
17:05   Denizli depremi Kula'da da paniğe neden oldu