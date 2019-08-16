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Yine maganda kurşunu: Gurbetçi genç kız hayatını kaybetti

Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16.08.2019 11:55 Yine maganda kurşunu: Gurbetçi genç kız hayatını kaybetti
Tatil yapmak için Belçika'dan memleketi Kırşehir'e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana gelen olayda, Belçika'dan memleketine gelen Gamze Boynuince (21), sünnet törenine katıldı. Bu sırada, düğüne katılan bazı kişiler, oynadığı sırada yanlarında bulunan silah ile havaya rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri, halay çeken Gamze'ye isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gamze Boynuince'nin cesedi de yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Enderhan Öz/İHA)

Kırşehir, Belçika, Güncel

Kaynak: İHA

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