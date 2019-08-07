Haberler» Güncel» Haber

"YİNE SOYMAYA GELDİLER" DİYEREK ATEŞ ETTİ, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Başakşehir'de daha önce iki kez tekstil atölyesi soyulan Mahmut K., iş yerine hırsızlığa geldiğini iddia ettiği Selçuk Y'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

07.08.2019 15:09

Başakşehir'de daha önce iki kez tekstil atölyesi soyulan Mahmut K.,  iş yerine hırsızlığa geldiğini iddia ettiği Selçuk Y'yi  pompalı tüfekle vurarak öldürdü.  Yakalanan Mahmut K.,  çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi, Kayyum Sokak üzerinde 2 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Daha önce iki kez  dükkanından hırsızlık yapılan birinde 50  diğerinde 180 bin lirası çalınan Mahmut K.,  yeni bir hırsızlığı önlemek için elinde pompalı tüfekle  iş yerinde beklemeye başladı. Mahmut K'nın iddiasına göre, saat 06.00 sıralarında dükkanının önünden bazı sesler geldi. Kapıda bazı kişilerin  iş yerine girmeye çalıştığını gören Mahmut K. onlara pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sırasında Selçuk Y.   vurularak hayatını kaybetti. Diğer kişilerin olaydan sonra geldikleri otomobille kaçtıkları öğrenildi.
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Mahmut K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin iş yerinde iki kez hırsızlık olayı olmasının ardından onları iş yerinde  beklemeye başladığını,  korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Mahmut K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Selçuk Y.'nin daha önceden polise mukavemet, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

Görüntü dökümü:
-----------------
-Şüphelinin emniyetten çıkışı
-Ölen kişinin fotoğrafı


- İstanbul

Başakşehir, Selçuk, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:26   Baba olma heyecanıyla kuyumcuda unuttuğu altınları çalındı; o anlar kamerada
17:25   Adalet Bakanı Gül: "Türkiye terörle mücadeleyi etkin bir şekilde kullanırken yalnız bırakanlar...
17:25   Milas'ta orman yangını
17:24   Şuhut Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi
17:24   Bitlis'te 'Dikkat sizden notları bizden' projesinde öğrenciler ödüllendirildi
17:23   Bakan Kasapoğlu, Özdemir Görme Engelli Futbol Milli Takımı ile buluştu
17:23   Çorum'da mezarlıklar bayram da gül kokacak