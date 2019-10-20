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Yine yaptığı anonsla insanları gülmekten kırıp geçirdi

Şanlıurfa'da, daha önce sosyal medyada paylaştığı ilginç anonslu yılan kurtarma videosuyla insanları gülmekten kırıp geçiren çoban Selim Moğultay yayınladığı yeni videoyla seyredenleri tekrardan gülmekten kırıp geçirdi.

20.10.2019 10:13Yine yaptığı anonsla insanları gülmekten kırıp geçirdi
Şanlıurfa'da, daha önce sosyal medyada paylaştığı ilginç anonslu yılan kurtarma videosuyla insanları gülmekten kırıp geçiren çoban Selim Moğultay yayınladığı yeni videoyla seyredenleri tekrardan gülmekten kırıp geçirdi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Taşıkara kırsal mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Selim Moğultay, sosyal medyada yayınladığı videoyla seyredenleri güldürttü. Ailesiyle birlikte hayvanlara kışa hazırlık banyosu yaptıran Moğultay, yapılan banyoyu Türkçe ve Zazaca karışık anonsla dillendirmeye çalışıyor. Spor müsabakasını sunan spiker havasında yaptığı anonsta, çevrede bulunan insanları da ilginç anlatımıyla tanıtmaya çalışıyor.

Selim Moğultay daha öncede suda mahsur kalan bir yılanı kurtarma çalışmasını sosyal medyada paylaşmış ve binlerce kişi tarafından bu video paylaşılmıştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Selim, Yaşam

Kaynak: İHA

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