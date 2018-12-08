Yıpranan Elektrik Direğinin Yenilenmesini İstiyorlar

Osmaniye
'de, bir grup Cumhuriyet Mahallesi
sakini, sokaklarındaki yıpranmış elektrik direğinin devrilme riski taşıdığını ileri sürerek, yenilenmesini talep etti.
Cumhuriyet Mahallesi 1522 Sokak sakinleri, sokaklarındaki beton elektrik direğinin çok fazla yıpranmış durumda olduğunu ve her an devrilme riski taşıdığını iddia ederek, direğin yenilenmesi talebiyle bir araya geldi.
Sokak sakinlerinden Namık Türkeş, konuyla ilgili yetkililere bilgi verdiklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Ben iki ay önce burada kirada kalmaya başladım ama sokak sakinleri yıllardır tehlike arz eden direkle ilgili müracaatları var. Elektrik direğinin betonları düşüyor, demirleri de un gibi dağılıyor. Bu çocuklarımızın kafasına, evimizin üstüne düşse ne olacak? Biz bir an önce bu tehlikenin giderilmesini istiyoruz."
Mahalle sakini Hacı Osman Atakan da elektrik direğinin tehlike yarattığını savunarak, yetkililerden direğin değiştirilmesini istedikleri söyledi.
Bu arada konuyla ilgili görüşleri sorulan elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını bildirdi.
Osmaniye,Cumhuriyet Mahallesi
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:43