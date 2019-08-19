Haberler» Güncel» Haber

Yırtıcı hayvandan kaçan geyik yaylacılara sığındı

HATAY'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Orhangazi Yaylası'nda yırtıcı hayvanlardan kaçan geyik, yaylacılara sığındı.

19.08.2019 13:27 Yırtıcı hayvandan kaçan geyik yaylacılara sığındı
HATAY'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Orhangazi Yaylası'nda yırtıcı hayvanlardan kaçan geyik, yaylacılara sığındı. Yaylacılar tarafından beslenen geyik, daha sonra belediye görevlilerine teslim edildi.
Doğal yaşamla iç içe yaşayan Bekbele Mahallesi'nin Orhangazi Yaylası'ndaki aileler, doğada zaman zaman zor durumda kalan hayvanlara da yardım elini uzatıyor. Yaklaşık 9 ay önce, yapımı devam eden inşaata ceylan yavrusunun geldiğini belirten yaylacılar, hayvanın karnını doyurduklarını, daha sonra yaşamını sürdürdüğü doğal ortamına bıraktıklarını hatırlattı.
Yaylacılar son olarak da aynı bölgede yırtıcı hayvanın saldırısından kaçan geyik için seferber oldu. Ürkmüş geyiği yakalayarak kol kanat gerdiler, karnını doyurdular. Vatandaşlar, bakıma muhtaç olan geyiği, ilgili birime gönderilmesi için haber verdikleri İskenderun Belediyesi görevlilerine teslim etti.



İskenderun, Orhangazi, Bekbele, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08   İRAN UYRUKLU "TIRNAKÇILAR"IN DOLANDIRMA ANLARI KAMERADA
14:08   İçişleri Bakanlığından 3 büyükşehire görevlendirme yapılması
14:08   ANKARA-TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK KIRAN OPERASYONU GÖRÜNTÜLERİ
14:06   İçişleri Bakanlığı: PKK'ya karşı 'Kıran' operasyonu başladı
14:06   Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
14:06   İstanbul'da yankesicilik operasyonu
14:05   Kuyuya düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı