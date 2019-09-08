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Yırtıcı kuş avcıları yakalandı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.

08.09.2019 10:24 Yırtıcı kuş avcıları yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesine bağlı Eğrigöl mevkiinde av ve doğa koruma faaliyetleri sırasında yabancı uyruklu oldukları belirlenen 2 şahsın canlı mühre kullanarak yırtıcı kuşları avladıkları tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Müdürlüğü ekipleri canlı mühre olarak kullanılan 17 adet kaya güvercini, tuzakla yakalanan 1 adet doğan ve 1 adet baykuşa el koydu.

Ayrıca plakasız ve ruhsatsız ulaşım aracı olarak kullanılan motosiklete ve tuzaklara el konulurken, Mersin İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı cezai işlem uygulandı. - MERSİN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamlıyayla, Mersin, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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