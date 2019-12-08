Haberler » Güncel » Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giydiler - Haber

Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giydiler

HAKKARİ'de, doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın başlattığı 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal köylerdeki bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı.

08.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:15Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giydiler

HAKKARİ'de, doğa fotoğrafçısı Emin Noyan'ın başlattığı 'Bir Oyuncak da Senden' sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kırsal köylerdeki bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabılarını giyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 6 ay önce sosyal medya üzerinden çocuklar için 'Bir Oyuncak da Senden' ismini verdiği, sosyal sorumluluk projesini başlattı. Proje kısa sürede ilgi gördü. Hayırsever bazı iş adamlarının da destek verdiği projeyle 15 köyde bin 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak yardımı yapıldı.

Projeyi yürüten Noyan, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyüne giderek, 200 çocuğa kışlık mont, ayakkabı ve oyuncak dağıttı. Yırtık ayakkabılarını çıkarıp, yeni kışlık ayakkabıları giyen çocuklar, Emin Noyan'a teşekkür etti. Noyan, daha çok çocuğa ulaşabilmek için sosyal medya üzerinden kampanyalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin kargoyla kendisine gönderdiği oyuncak ve hediyeleri köy köy dolaşarak çocuklara ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Noyan, "Bugüne kadar yaklaşık 15 köye ulaştık. Çocuklara oyuncak vererek, mutluluklarına ortak olduk. Gittiğimiz köylerde bot, mont, atkı, bere ve kırtasiye yardımında da bulunduk. Bundan sonra gelecek olan desteklerle daha çok köylere ve çocuklarımıza ulaşmaya çalışacağız. Biz çocukları ısıttık. Onların o mutluluğunu görünce bizim de içimiz ısındı. Çok mutlu olduk" dedi.



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:43 Küçükçekmece'de konut ve okullar arasına hayvan rehabilitasyon merkezi yapımına tepki sürüyor - Haber
13:42 Yahşihan Belediyesi kar küreme aracı aldı - Haber
13:41 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde - Haber
13:41 PENDİK'TE HIRSIZLARIN KAPIYI LEVYEYLE AÇMASI KAMERADA - Haber
13:37 Isparta'da 'Aramızda Engel Yok' yemeği - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:49:08