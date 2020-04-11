Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasındaÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

11.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:02
Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında
ÇANKIRI Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı. Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü. Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Ilgaz Dağı, Çankırı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda 33 milis öldürüldü - Haber 18:59: İstanbul Valiliği'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:58: Futbol oynadıkları için kendilerini uyaran polis ekiplerine saldırdılar - Haber 18:56: Erzurum'da 86 kilometre uzaktaki evlerine yaya gitmeye çalışan çift, AA ve Valilik desteğiyle... - Haber 18:54: Batman'da Kovid-19 tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin