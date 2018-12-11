Yiyecek Arayan Domuz Sürüsü Cep Telefonuyla Görüntülendi

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye
'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı, ayı, domuz, kurt, vaşak ve tilkilerin yiyecek bulmasını güçleştirdi.
Yiyecek ararken ilçe merkezi yakınına kadar gelen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.
İlçe merkezi girişindeki kara yolunda karşıya geçen domuzlar, sürü halinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Sarıkamış'ın İnönü Mahallesi'nde de yiyecek bulmak için bir evin önündeki çöp poşetini karıştıran tilki objektiflere yansıdı. Tilki, bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.
Kars,Sarıkamış
11 Aralık 2018 Salı 13:17