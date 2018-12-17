- Yiyecek arayan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi
KARS - Kars
'ın Kağızman
ilçesinde, kar yağışının ardından yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi. Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Yiyecek ararken ilçe merkezi yakınına kadar gelen yaban domuzu sürüsü, vatandaşlarca cep telefonu ile kayıt altına alındı.Böcüklü Köyü girişindeki kara yolunda karşıya geçen domuzlar, sürü halinde ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Kars,Kar,Kağızman
Kaynak: İHA