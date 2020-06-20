Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi

Van'ın İpekyolu ilçesinde avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği mahallede görüntülendi.

20.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:03
Van'ın İpekyolu ilçesinde avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği mahallede görüntülendi.
Bakraçlı Mahallesi'nde yaşayan Emin İlhan, evinin yanında bulunan bahçesinde bir dağ keçisi olduğunu fark etti.
Dağ keçisinin görüntüsünü cep telefonuyla kaydeden İlhan, davetsiz misafirinin bahçe çevreleyen çitlerin üzerinden atlayıp gözden kaybolduğunu söyledi.
Bahçeye sulama yapmak için indiğini keçiyi gördüğünde çok heyecanlandığını AA muhabirine anlatan İlhan,"Bir anda bahçe içerisinde yaban keçisini gördük ve inanılmaz bir heyecan yaşadık. Ben de cep telefonumla yaban keçisini çektim. Hemen yetkililere haber ettik. İnşallah zarar görmeden doğal yaşamına gider. Son dönemde avcılığın önüne geçilmesi bunların kendi yaşantılarına geri dönmelerini sağladı. Mahalleye yakın olan dağın birçok mağarasında bunların kalıntıları bulunuyor. Biz de büyüklerimizden bunları duymuştuk, dağlarda yaban keçilerin yaşadığını söylerlerdi. İnşallah sahiplenilip avlanmaz çünkü doğa onların yaşam ortamdır. Biz insanlar onların doğasını işgal ediyoruz." dedi.
Mahalle sakinlerinin yaban keçisi gördüklerinin haberi üzerine buraya geldiklerini belirten Van Avcılar Dernek Başkanı Latif Tatar, "Yüzyıllardan beri burada hiç tekke görülmemişti. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine buraya geldik. Orman ve güvenlik kuvvetlerine bildirdik. Biz de bu mahallede yaşayan avcılarla burada arama yapıyoruz. Avlanması yasaklı olan bir hayvan ve ciddi bir cezası bulunuyor. Vatandaşın bunu koruması lazım sahiplenmesi lazım. Mahalle muhtarını, imamını, mahalleliyi uyardık sahiplenmeleri yönünde. Çünkü nesli tükenmiş bir hayvandır. Kim görürse hemen yetkililere haber etsin." ifadesini kullandı. Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi

Kaynak: AA

Etiketler: Emin İlhan, İpekyolu, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Diyarbakır’da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
TSK’nın Kuzey Irak’taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Fenomen Danla Bilic’ten bomba itiraf: Cemal Can’la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray’da üretilen sarımsaklar Rusya’da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Haberler››Güncel››Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:23: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Haber 20:23: Bakan Koca: "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da... - Haber 20:23: Son 24 saatte 1312 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 158 bin 828... - Haber 20:22: Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı şehirlerde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi - Haber 20:21: Türkiye'de son 24 saatte 1248 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 19:54: Emniyetten "bekçiler, kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip" iddiasına yalanlama - Haber 18:40: Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi - Haber 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 15:29: Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü - Haberler