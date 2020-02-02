Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar, markete girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, mahalleye indi. Buradaki bir markete girip, karınlarını doyuran domuzlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ne indi. Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi.

ÇALIŞANLAR KAÇTI

Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı. Bir süre markette dolaşan domuzlar, yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu. Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Domuzların markette dolaştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.