Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı.

12.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:21
Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yalnız yaşayan Recep Uyucu (62), evinde yiyecek kalmayınca almak için yola çıktı. 2 saatlik yürümenin ardından denetim yapan güvenlik görevlilerin durdurduğu Uyucu, ekipler tarafından alışverişi yapılarak eve bırakıldı.

Ereğli'ye bağlı Yalnızçam köyünde yalnız yaşayan ve evinde yiyecek kalmayan Recep Uyucu, ayağından rahatsız olmasına rağmen alışveriş yapmak için yaklaşık 2 saat yürüdü. Ören yol ayrımında uygulama yapan polisler tarafından durdurulan Uyucu, evden yiyecek almak için çıktığını söyleyince polis ve jandarma ekipleri yemek ikramında bulundu. Uyucu'ya gıda ürünleri de alan ekipler, ardından evine bıraktı.Polisler, Uyucu'ya Vefa Sosyal Destek Grubu numaralarını vererek, ihtiyacı olduğu zaman arayabileceğini söyleyip, evden ayrıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu Haberler
Market alışverişinde nelere dikkat etmeliyiz? Bilim Kurulu üyesi önerilerde bulundu
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Rüştü Reçber’den videolu mesaj: Bu işin şakası yok Haberler
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Bu işin şakası yok
Haberler ›› Güncel ››Yiyecek bulmak için 2 saat yürüdü, polis ve jandarma yardım etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiye ceza - Haber 19:12: Sokağa çıkma yasağında komşulara müzikle moral - Haber 19:10: Taburcu olan Johnson, İngiliz halkının Paskalya Bayramı'nı kutladı - Haber 19:08: Yasağı dinlemedi, 'sevgilim iç çamaşırlarımı ve paramı alıp kaçtı' dedi - Haber 19:08: İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 19 bin 899'a yükseldi - Haber 18:27: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, market alışverişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber