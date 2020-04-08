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Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sosyal hareketliliğin azaldığı Bitlis'te, sokak hayvanları için belirlene noktalara yem ve mama bırakıldı.

08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:55
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı sosyal hareketliliğin azaldığı Bitlis 'te, sokak hayvanları için belirlene noktalara yem ve mama bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgının sadece insanların değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediği belirtildi.
Kente yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yiyecek ve mama dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valimiz Oktay Çağatay'ın talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için barınaklar başta olmak üzere, park ve bahçe ile hayvanların diğer yaşam alanlarına yiyecek, mama ve su bıraktı. Barınakları dezenfekte eden görevlilerimiz, hayvanların yemek ve su ihtiyacını düzenli olarak takip ediyor."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Oktay Çağatay, sokak hayvanları için Bitlislilere çağrıda bulunarak, "Bu dünya hepimizin. Bitlisli hemşehrilerimiz de sokak hayvanları için lütfen kapısının önüne bir tas su ve yemek koysun. Sokak hayvanlarını yalnız bırakmayalım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Güncel
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