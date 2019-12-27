Yiyecek bulamayan kurt köye indi

Ardahan'da soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt köylere indi. Bu görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

YİYECEK BULAMIYORLAR

Soğuk havanın etkili olduğu ve özellikle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar köylere indi. Ardahan'ın Çataldere köyünde bulunan taş ocağı şantiyesi alanına kadar inen kurt amatör kamera tarafından görüntülendi. Bir anda kurdu şantiyede gören şantiye bekçisi şok yaşadı. Yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine kadar indikleri tahmin edilen kurt daha sonra gözden kayboldu.