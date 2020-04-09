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Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği tarafından sokak hayvanları için mesire alanları, parklar ve sahilde yemleme çalışması gerçekleştirildi.

09.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:54
Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi
Mersin 'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği tarafından sokak hayvanları için mesire alanları, parklar ve sahilde yemleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırasında sokak köpekleri genel sağlık kontrolünden geçirildi.

Yürütülen çalışmayla ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Korona virüs salgını nedeniyle insanlar dışarıya çıkamıyor. Sokak köpekleri ve sokak kedileri aç kalıyor. Bizde bu aç kalan sokak hayvanlarımızı yemleme çalışması yaparak bu sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Her yıl düzenli olarak yapıyorduk ama bu yıl ekstra bir durum meydana geldi. Virüs salgını nedeniyle biraz daha önem arz etti. Bugün bizde 100 kilogram mama kullanarak yemleme çalışması yapıyoruz" dedi.

Çalışmaya destek veren hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül'de, hayvanlar için yürütülen çalışmalardan dolayı İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

İğdigül, "Yapılan çalışmalardan dolayı hayvan hakları savunucuları olarak biz çok mutluyuz. Bunun her yerde yapılmasını istiyoruz. Her şeyi devletten beklemeyelim. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, ne olur evinizden çıkmayın, yemek artıklarını kapının önüne bırakın" diye konuştu.

Sokak köpekleri sağlık açısından da kontrol edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Dr. Ayşe Dürgen ise "Bu zor günlerde sokak hayvanlarımızın beslenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Hayvanseverlerimiz bu günlerde besleme amaçlı sokağa çıkamıyorlar. Sahipsiz kalmamaları için bizde hayvanların beslenmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Besleme esnasında hayvanları sağlık açısından kontrolde ettiklerini ifade eden Dürgen, "Hayvanlara yemleme yaparken sağlıklarıyla ilgili kısa birde kontrol yaptık. Gerekli yerlerle iletişime geçip hasta olanların tedavilerini yaptıracağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erdemli, Mersin, Güncel
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