Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi

Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi Sokak hayvanları için yemleme çalışması yapılırken, sokak köpekleri veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği tarafından sokak...

09.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:12
Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi
Sokak hayvanları için yemleme çalışması yapılırken, sokak köpekleri veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirildi
MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği tarafından sokak hayvanları için mesire alanları, parklar ve sahilde yemleme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma sırasında sokak köpekleri genel sağlık kontrolünden geçirildi.
Yürütülen çalışmayla ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Korona virüs salgını nedeniyle insanlar dışarıya çıkamıyor. Sokak köpekleri ve sokak kedileri aç kalıyor. Bizde bu aç kalan sokak hayvanlarımızı yemleme çalışması yaparak bu sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Her yıl düzenli olarak yapıyorduk ama bu yıl ekstra bir durum meydana geldi. Virüs salgını nedeniyle biraz daha önem arz etti. Bugün bizde 100 kilogram mama kullanarak yemleme çalışması yapıyoruz" dedi.
Çalışmaya destek veren hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül'de, hayvanlar için yürütülen çalışmalardan dolayı İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.
İğdigül, "Yapılan çalışmalardan dolayı hayvan hakları savunucuları olarak biz çok mutluyuz. Bunun her yerde yapılmasını istiyoruz. Her şeyi devletten beklemeyelim. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, ne olur evinizden çıkmayın, yemek artıklarını kapının önüne bırakın" diye konuştu.
Sokak köpekleri sağlık açısından da kontrol edildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Dr. Ayşe Dürgen ise "Bu zor günlerde sokak hayvanlarımızın beslenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Hayvanseverlerimiz bu günlerde besleme amaçlı sokağa çıkamıyorlar. Sahipsiz kalmamaları için bizde hayvanların beslenmesine katkı sağlıyoruz" dedi.
Besleme esnasında hayvanları sağlık açısından kontrolde ettiklerini ifade eden Dürgen, "Hayvanlara yemleme yaparken sağlıklarıyla ilgili kısa birde kontrol yaptık. Gerekli yerlerle iletişime geçip hasta olanların tedavilerini yaptıracağız" şeklinde konuştu. Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak Haberler
Bakan Soylu, yanlış anlaşılmayı düzeltti: 81 ilde maskeler eczanelerde dağıtılacak
Manchester United ve Real Madrid’den sonra bir dev talip daha! Haberler
Manchester United ve Real Madrid'den sonra bir dev talip daha!
Haberler ›› genel ››Yiyecek desteği verilen sokak köpekleri sağlık kontrolünden de geçirildi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:34: Hakim-savcı adaylarına uzaktan eğitim - Haberler 21:33: Kocaeli'ye deniz yoluyla giriş ve çıkışlar yasaklandı - Haberler 21:32: (KIRŞEHİR)Kırşehir'de bir köy karantina altına alındı - Haberler 21:31: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki ateşkese destek açıklaması - Haberler 21:27: Yola barikat kurup teker teker kimlik kontrolü yaptılar - Haberler 19:35: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi - Haberler 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı