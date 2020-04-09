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Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini, yanlarına gelen sokak köpekleri ile paylaşınca İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

09.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:41
Yiyeceklerini sokak köpekleri ile paylaşan polisler ödüllendirildi

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze giriş noktalarında görev alan polis ekipleri, yiyeceklerini, yanlarına gelen sokak köpekleri ile paylaşınca İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından ödüllendirildi.

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında, Kars 'ta da polis ekipleri, kent girişinde kontrollerini artırdı. Otogar mevkisinde önlem alan polis, durdurduğu sürücü ve araçtakilerin kimliklerini kontrol edip, ateşlerini ölçerek, maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü kişileri yakın takibe alan polis, yanlarına gelen sokak köpeklerine de sahip çıktı. Hayvanların aç olduğunu anlayan polis memurları, bir taraftan görevlerini sürdürdü bir taraftan da kendilerine verilen kumanyaları köpeklerle paylaştı. Köpeklerin yanlarından ayrılması ile polisler, çevreyi de temizlemeyi ihmal etmedi.

'GURURLANDIM'

Polislerin basında haber olarak yer alması üzerine hayvansever polisleri ve ekip amirini makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, tebrik etti. Bu anlamlı davranışlarından dolayı polis memurlarına teşekkür eden Sağdıç, şunları söyledi:

"Sosyal medyada, gazete ve televizyonlarda sizlerin yapmış olduğunuz o örnek ve duyarlı davranışlarınızı gördüm. Bu görüntüleri izlerken gururlandım. Orada kendi kumanyanızı yani yiyeceklerinizi sokak köpekleriyle paylaşmışsınız. Sizler bu davranışlarınızla bu zor günlerde herkesi duygulandırdınız. Çünkü bizler bu zor günlerde insanlara 'evde kal' çağrısında bulunuyoruz ve insanlar evlerinde kalıyorlar. Ama hayvanlarda sokakta sahipsiz kalıyor. Dolayısıyla sizlerde 'Biz varız' diyerek bu hayvanlara sahip çıktınız. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu davranışlarınızın devam edeceğini de biliyorum. Zaten sizlerin bunu devamlı yaptığınızı da öğrendim. İnsanların evde kaldığı bu günlerde sokaktaki hayvanları aç bırakmamamız lazım. Hepinize başarılar diliyorum."

Emniyet Müdürü Sağdıç, daha sonra polislere çeşitli hediyeler verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Kars, Güncel
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