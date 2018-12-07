Yiyenlerin Hayran Kaldığı ?? Elmalı Tart Tarifi

Şık görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakacak, masalarınızı güzelleştirecek aynı zamanda da kolay bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. Elma ile tarçının muhteşem uyumunu hissedeceğiniz Elmalı
tartı sizlerde hiç tereddütsüz denemelisiniz. Görünüşüne bakarak zordur kanısına varmamalısınız. Kolay bir yapıma sahiptir. Günleriniz, özel günleriniz için son derece uygun olan Elmalı Tartı sizlerde denediğinizde çok seveceksiniz. Güzelce yoğurduğunuz hamuru 2 beze haline getirip tekini tabana kullanacağınız, diğer bezeyi de açarak şeritler haline getirerek üzerini süsleyeceğiniz Elmalı tart nasıl yapılır? daha detaylı bir anlatım için sizlerde videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmamalısınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )
Elmalı
07 Aralık 2018 Cuma 16:39