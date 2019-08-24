YKS 2019 ek tercihler ne zaman? YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite hayatına başlamak adına girilen YKS sınavı ve yerleşme işleminin ardından ek tercihler için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Çeşitli nedenlerle herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adayların merakla beklediği YKS 2019 ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor? YKS kayıtları ne zaman bitiyor? YKS ek yerleştirme ne zaman?

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI...

15 – 16 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının yerleştirme işlemleri de 6 Ağustos'ta sonuçlandı. Adaylar ek tercihler için üniversitelerin hazırlayacağı boş kontenjanları bekliyor. Ancak ÖSYM'den henüz YKS ek yerleştirme/ek tercih ile ilgili herhangi bir kılavuz veya tarih yayımlanmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün üniversite rektörlüklerine gönderdiği yazı ile ek yerleştirme kılavuzunun 3 Eylül'de erişime açılması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işleminin sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.