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YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

05.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:30YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020-YKS'nın başvuruları ise 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kılavuza göre YKS başvuruları yarından itibaren 3 Mart'a kadar alınacak. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için "geç başvuru günü" 18-19 Mart olarak belirlendi.
(Emin Kuvat/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

Kaynak: İHA

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