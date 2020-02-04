YKS başvuruları ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS ne zaman yapılacak?

Üniversiteye girmek isteyen adayların yakından takip ettiği YKS başvuruş süreci yakında başlıyor. Peki, YKS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte adayların YKS hakkında merak ettiği konular ve ayrıntıları…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlıyor.

2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre;

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS 20-21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS kılavuzu yayınlanmadı. YKS kılavuzu yayınlandığında YKS başvuru ücreti ve YKS başvuru koşulları gibi detaylar netleşecek.