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YKS birincisi tercihini hukuk fakültesinden yana yaptı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, tercihini yaptı.

23.07.2019 18:46 YKS birincisi tercihini hukuk fakültesinden yana yaptı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Alptuğ Karakoyunlu, tercihini yaptı.
Antalya Anadolu Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Karakoyunlu, sözel puan türünde 500, kendi alanı olan eşit ağırlıkta ise 491,86 puan aldı.
Karakoyunlu, üniversite tercihini baba ocağı Kumluca'da yaptı.
Ailesiyle Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret eden Karakoyunlu ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'ndeki belediyece oluşturulan tercih masasında tercihini yaptı.
Karakoyunlu'nun çeşitli üniversitelerin hukuk fakültesinden yana tercih yaptığı öğrenildi.
Karakoyunlu, planlı çalışarak sınavda başarı elde ettiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karakoyunlu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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