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YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencileri altın ile ödüllendirdi.

02.09.2019 17:08 YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencileri altın ile ödüllendirdi.
YKS'de başarılı olup Türkiye'nin önemli üniversitelerine yerleşen 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul eden Tekin, öğrencileri tek tek tebrik etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, öğrencileri altınla ödüllendirerek üniversite hayatlarında başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Okul Müdürü Ercan Bulan da hazır bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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