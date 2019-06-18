18.06.2019 16:54
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YKS'de kullanılan kalemleri köy okullarındaki çocuklar için topladılar

YKS

Uşak'ta köy okullarına yardım etmek isteyen bir grup gönüllü genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların kalemlerini köy okullarındaki çocuklara göndermek için topladı.

Uşak'ta köy okullarına yardım etmek isteyen bir grup gönüllü genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adayların kalemlerini köy okullarındaki çocuklara göndermek için topladı.

Uşak'ta, şeffaf kutulardaki sınav setleriyle sınava giren adayların çıkmasını bekleyen gönüllüler, adaylardan ÖSYM'nin dağıttığı sınav setlerindeki kalem, silgi ve kalemtıraşları istedi. Kentin en büyük sınav merkezi olan Uşak Üniversitesinde bulunan binaların kapısında bekleyin gönüllüler, öğrencilerden sınav setlerini alıp, Uşak Gençlik Merkezi'nde birleştirdikten sonra köy okullarına gönderecek. Sınavdan çıkan adaylar ise gönüllülerin bu çağrılarına duyarlılık göstererek ellerindeki kalem, kalemtıraş ve silgi kutularını, toplama kutularına atarak bir insanlık örneği sergiledi. Adayların bu örnek davranışları, çevredeki yakınları tarafından taktir topladı.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Mesut Kaya, köy okullarındaki öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak için böyle bir adım attıklarını kaydetti.

Gönüllü Mehmet Özdem ise kampanyanın önümüzdeki yıllarda da süreceğini ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu 'Genç Dönüşüm Projesi' kapsamında ÖSYM'nin sınavlarda dağıtmış olduğu kalem setlerini gönüllü öğrencilerimiz ve liderlerimizle birlikte toplayıp ihtiyaç sahibi köy okullarına dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızca bu kampanyaya dört yıldır devam etmekteyiz" dedi. - UŞAK
Kaynak: İHA
Genç, Uşak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel

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