YKS'de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesiyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

27.06.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:02
Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllülük projesiyle Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kullanılan sınav setleri Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.
Aydınlıkevler İlkokulunda stant açan Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik liderleri, YKS'den çıkan öğrencilerin kullandıkları sınav setlerini ihtiyaç sahibi öğrenciler için topladı.
Proje hakkında bilgi veren Gençlik Spor Bakanlığı gençlik liderlerinden Salih Bilal Şenyüz, "Ankara'daki gençlik merkezleri olarak Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başlatmış olduğu gönüllülük hareketi kapsamında sınavdan çıkan öğrencilerin kalemlerini ihtiyaç sahibi olanlara ulaştıracağız. Bu projede olmaktan şeref duyuyorum. Bu projeye destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi. YKS’de kullanılan sınav setleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Güncel, Haber

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