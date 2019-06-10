YKS'de son viraja girildi

Uzmanlar uyarıyor!

Peki, adaylar, bu son 1 haftayı ve sınav anını nasıl değerlendirmeli? Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sınavla ilgili konuşmalardan da uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Sınav anına ilişkin de tüyolar veriyor.

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS'den önceki son hafta için, üniversite adaylarına önerilerde bulundu.

Yoğun şekilde ders çalışmak yerine, soru çözümlerine odaklanın

Tözeniş, son bir haftanın doğru değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek şu önerileri sıraladı:

- "Yoğun ders çalışmak yerine soru çözümlerine odaklanmalısınız.

- Bol bol deneme sınavı çözün.

- Yeni konu çalışmaktan ziyade zihninizde tam oturmamış konular varsa onları tamamlayın.

- Çalışma sisteminiz ne ise son güne kadar o sistemle devam edin.

-Sınavdan önceki günü dinlenmeye ayırın. Eğer bir gün öncesinde kendinizi rahat hissetmezseniz çok yoğun olmamak kaydıyla ders çalışabilirsiniz.

Sınavla ilgili konuşmalardan uzak durun!

-Sınavdan bir önceki gün mutlaka sınav yerinizi görün.

- Sınavla ilgili konuşmalardan uzak durmaya çalışın.

- Bedensel ve zihinsel yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durun.

- Sınavdan bir gün önce erken yatmaya çalışın. Hatta bu haftadan itibaren uyku düzeninizi sınav sabahına göre ayarlayın."

Kaynak: Bültenler