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YKS ek tercih sonuçları 2019: ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgula!

YKS ek tercih sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, binlerce öğrenciye müjdeyi vermiş ve bugün açıklanacağını söylemişti. YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. 2019 YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası haberimizde. Peki, kayıtlar ne zaman, nasıl yapılacak?

19.09.2019 16:09YKS ek tercih sonuçları 2019: ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları sorgula!

Öğrencilerin merakla beklediği 2019 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, öğrencilerin ısrarı üzerine bugün konuyla ilgili açıklama yapmış ve müjdeyi vermişti. Toplam 129 bin öğrencinin tercih yaptığı başvuruda yüzde 30'luk bir yerleşim sözkonusu. YKS yerleştirme sorgulama ekranı, kayıtların başlangıç tarihi ve detaylar haberimizde.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI

ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS üzerinden açıldı. Aşağıdaki bağlantıdan ulaşacağınız sayfada TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak sonucu görebilirsiniz.

2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTATİSTİĞİ

2019 YKS ek yerleştirme için 129 bin 2 kişi tercih yaptı. Bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı ise 48 bin 367. Yani 80 bin 635 boş kontenjan kaldı.

Lisans eğitimi için ek tercih yapan sayısı; 53.411. Yerleşen sayısı ise 15.573.

Önlisans için tercih yapan 75 bin 591 adaydan 32 bin 794 kişi bir yere yerleşmiş.

Açıköğretim programlarına yerleşen aday sayısı ise 13 bin 465.


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