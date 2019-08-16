YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? Ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Üniversite tercih sonuçları, bayramdan önce ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sonuçlarına göre üniversite kazanamayan öğrenciler, yayımlanacak ek tercih kılavuzunu beklemeye başladılar. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak. Kılavuz ile birlikte üniversitelerde boş kalan kontenjanlar da belli olmuş olacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2019?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapacak. Üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "Ek Yerleştirme" yapılacak.

Ek yerleştirme için belirlenmiş bir tarih yok. Geçtiğimiz yıl üniversite kayıt tarihleri bitiminden 10-15 gün sonra boş kontenjanlar belirlenmiş ve ek yerleştirme için tercihler alınmaya başlanmıştı. 23 Ağustos'ta bitecek kayıtlar sonrasında ek yerleştirmeler Eylül'ün ilk haftasında yapılabilir.

Ek yerleştirme sonuçları ise tercihlerin yapılmasından yaklaşık bir hafta sonra açıklanıyor.

KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLECEK?

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NASIL YATIRILIR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.