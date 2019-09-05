YKS ek tercihleri bugün başlıyor! YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu

Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek adına ÖSYM'nin iki oturumda düzenlediği 2019 YKS sınavında sona gelindi.YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve ilk yerleştirme işlemlerinin ardından boş kontenjanlara ek yerleştirme işlemleri için kılavuz yayımlandı. YKS 2019 ek tercih işlemleri de 5 -11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU...

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

ÖSYM, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerinin alınmasına yönelik yaptığı duyuru da işlemlerin ayrıntılarını adaylarla paylaştı. Buna göre, 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden 5 – 11 Eylül tarihleri arasında belirtilen ek yerleştirme kılavuzuna göre yapılacak. Konuyla ilgili ÖSYM Twitter'dan adaylara hatırlatmada bulundu.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.