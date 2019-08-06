Üniversite adayı binlerce gencin beklediği YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan tercihlere göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, boş kalan kontenjanların belli olacağı ek yerleştirme dönemini beklemeye başladılar. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek kontenjanlar ne zaman belli olacak?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Ek yerleştirme için belirlenmiş bir tarih yok. Geçen sen üniversite kayıt tarihleri bitiminden 10-15 gün sonra ek kontenjanlar belirlenmiş ve ek yerleştirme için tercihleri alınmaya başlanmıştı. 23 Ağustos'ta bitecek kayıtlar sonrasında ek yerleştirmeler Eylül'ün ilk haftasında yapılabilir.

Ek yerleştirme sonuçları ise tercihlerin yapılmasından yaklaşık bir hafta sonra açıklanıyor.

KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLECEK?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.