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YKS Ertelendi! İşte Açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle verilen tatil kararının uzatıldığını açıklayan YÖK Başkanı Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yok" dedi.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
YKS Ertelendi! İşte Açıklama
YÖK Başkanı Yekta Saraç, açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle verilen tatil kararının uzatıldığını açıklayan YÖK Başkanı Saraç, "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yok" dedi.

YKS Ertelendi!

Yekta Saraç açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.

(Üniversitelerde uzaktan eğitim) Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

25 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Vaka sayısı ise 2.433'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz saatlerde düzenlenen basın açıklamasında okul tatilinin uzatıldığını açıkladı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yekta Saraç, Teknoloji

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