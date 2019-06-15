15.06.2019 11:05
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YKS girecek bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı

YKS girecek bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin bazıları 15 dakika kuralına takıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin bazıları 15 dakika kuralına takıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına Kilis'te de gerçekleştirildi. Kilis'te derslik sayısının fazla olmazı nedeniyle Gaziantep başta olmak üzere bir çok il ve ilçeden sınava girmek için çok sayıda öğrenci ve velileri Kilis'e geldi. Sabah saatlerinden itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile liselerde yoğunluk yaşandı. Bazı öğrenciler, sınava girmek için geldiklerine 15 dakika kuralına takıldılar. Öğrenciler sınavda ter dökerken, bazı veliler kuran okuyarak dua ettiler. Bazıları ise çimlerin üzerine oturarak, çocuklarının sınavdan çıkmasını beklediler.
(İHA)
Kaynak: İHA
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