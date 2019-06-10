YKS giriş belgesi ÖSYM AİS'te! 2019-YKS girecek adaylara son uyarılar

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, 2019 YKS tarihini beklemeye başladılar. Son hazırlıkların yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ÖSYM'den adaylara son uyarılar yapıldı. Adayların, sınava girecekleri yeri önceden görmelerinin daha sağlıklı olduğunu belirtildi. Bu yüzden ÖSYM AİS üzerinden YKS sınav giriş belgesi çıkartmaları gerekiyor. Peki YKS ne zaman yapılacak? Kaç oturum olacak? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Sınava girişte gerekli belgeler nelerdir? Sınavda ne kadar süre veriliyor? Sınavda soruların sayısı ve dağılımı ne şekilde? İşte 2019 YKS hakkında merak edilenler...

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak.

TYT: 15 Haziran 2019 Cumartesi, 135 dakika

AYT: 16 Haziran 2019 Pazar, 180 dakika

YDT: 16 Haziran 2019 Pazar, 120 dakika

YKS'DE SORULARIN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi belgeler, sınava giriş için geçerli belge değildir. Sınav Giriş Belgesi, adaya posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM AİS'TE

Sınava başvuran ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

SINAV SAATİ UYARISI!

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KALEM, SİLGİ, SU GETİRMEK SERBEST Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar, sınava etiketi alınmış şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS'YE BAŞVURAN ADAY SAYISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 adayın başvurduğunu bildirdi.