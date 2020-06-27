YKS heyecanı

Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.

27.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:56
Denizli'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrenciler sınava girecekleri okullara Kovid-19 tedbirleri uygulanarak alındı.
Kentte sınava girmek için Denizli Lisesi'ne gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.
Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı.
Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.
Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul dışında ise veliler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.
Oğlunu sınava getiren Efrail Esen AA muhabirine, oğlunun sınava güzel bir şekilde hazırlandığını söyledi.
Sınava giren Hüseyin Turgut ise heyecanlı olduğunu anlatarak, "Yıl boyunca çok iyi hazırlandım. İnşallah güzel bir sonuç gelir. Ailemi sevindirmek istiyorum." dedi.
Kent genelinde bugün, toplam 25 bin 439 öğrenci sınava girdi. YKS heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Denizli, Güncel, Haber

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