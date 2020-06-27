YKS heyecanı

Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu başladı.

27.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:35
Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu başladı.
Kars 'ta sınav binalarına gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sınav binalarına alındı.
Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.
Adayları sınava girene kadar yakınları yalnız bırakmadı.
Bazı aileler sınava giren yakınları için dua etti. YKS heyecanı

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kars, Güncel, Haber

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