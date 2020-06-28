YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

28.06.2020 20:26 | Son Güncelleme: 28.06.2020 21:36
İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.
Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.
Beyoğlu ilçesinde ise sakinlik olduğu gözlendi.
Öte yandan, kısıtlamaya rağmen Arnavutköy'de bazı vatandaşların gün içinde piknik alanlarında zaman geçirdiği görüldü. YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: AA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Türkiye, Güncel, Haber

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