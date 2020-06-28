YKS maratonunda ikinci oturum başladı

YKS maratonunda ikinci oturum başladıİZMİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu.

28.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:25
YKS maratonunda ikinci oturum başladı
İZMİR'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) giren binlerce öğrenci, sabah saatlerinden itibaren okul binaları önünde yoğunluk oluşturdu. Saat 10.15'te başlayan sınavda, öğrenciler, hayallerine kavuşabilmek için 3 saat süreyle ter dökecek.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavı dün yapıldı. Bugün de YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Test sınavı başladı. 10.15'te başlayan sınavda, binlerce öğrenci 13.15'e kadar ter dökecek. Maske takma zorunluluğuna uyan öğrenciler, saat 10.00'a kadar sınava girecekleri binaya alındı. İzmir Atatürk Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, heyecanlı olduklarını ifade ederek, üniversite hedeflerini paylaştı. Öğrencilerden Seyhan Elinç, "Şu an çok heyecanlıyım. Dün yapılan birimci oturumda, sınavım güzel geçti. Bugün de inşallah güzel geçer. Çalıştık. Sınavda da çabalayacağız. Hedefim; Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi" dedi.
Sınav için umutlu olduğunu söyleyen Asena Abaylı ise, "Tüm öğrenciler gibi ben de çok heyecanlıyım. Bir o kadar da huzurluyum çünkü çok çalıştım inşallah bunun karşılığını alırım. Umutluyum" diye konuştu.
Üçüncü kez sınava girdiğini söyleyen Kuntay Ege Dedik de, şunları söyledi:
"Dershaneye gitmedim. Kendim evde çalıştım. İyi de not bekliyorum. Hedefim Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü."
Sınava giren öğrencileri ise velileri okul bahçesinde bekledi. Velilerden bazıları ise yanında getirdiği sandalyelerde sınavdan çıkacak olan öğrencileri beklemeye başladı. YKS maratonunda ikinci oturum başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

YKS’ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Güncel
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
İkinci el araç fiyatlarında dengelenme eylül ayında olacak Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarında dengelenme eylül ayında olacak
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Magazin
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil Sağlık
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu Güncel
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Denizli ve Muğla’da iki bölge ’kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi Güncel
Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Haberler››Güncel››YKS maratonunda ikinci oturum başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:25: İslahiye'de YKS heyecanı - Haber 12:24: Yaz Kur'an Kursları 'uzaktan eğitimle' yarın başlıyor - Haber 12:23: Zehra, gezmeye gittiği kanyonda düştüğü suda boğuldu - Haber 12:22: Manisa'ya şehit ateşi düştü - Haber 12:21: Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki Açıklaması - Haber 11:54: Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu - Haber 11:27: YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi - Haber 10:40: Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım - Magazin