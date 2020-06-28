YKS maratonunda ikinci oturum başladı

YKS maratonunda ikinci oturum başladı (2)YKS İKİNCİ OTURUMU SONA ERDİYükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu sona erdi.

28.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:02
YKS maratonunda ikinci oturum başladı (2)
YKS İKİNCİ OTURUMU SONA ERDİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu sona erdi. İzmir Atatürk Lisesi'nde girdiği 3 saat süren sınavdan çıkan öğrencilerden Sebahattin Deyiş, sınavının iyi geçtiğini söyledi. Deyiş, matematik sorularında zorlandığını belirtip, "Ancak, diğer soruların çoğunu yaptım. Polis olmak istiyorum ama ilk sene girebilmek biraz zor" dedi.
Edebiyat ve tarih sorularının zor olduğunu söyleyen Hasan Yiğit Tunus ise, "Sınav gayet iyiydi. Matematik kolaydı. Edebiyat ve tarih zor gibiydi. Geçen seneki sınavlar gibi değildi. İngilizce psikoloji bölümünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.
Dördüncü kez üniversite sınavına girdiğini söyleyen Kadir Kalkan da şunları söyledi:
"Sınav, geçen seneye göre kolaydı. Ancak, matematikte biraz zorlandım. Dördüncü girişim o nedenle heyecan yoktu. Sınavı, rahat bir şekilde bitirdim" dedi.
Okul bahçesinde sınavın sona ermesini bekleyen aileler ise, sınavdan çıkan çocuklarına sarılarak, onlara moral vermeye çalıştı. YKS maratonunda ikinci oturum başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Edebiyat, İzmir, Güncel, Haber

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