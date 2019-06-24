YKS ne zaman açıklanır? 2019 YKS kontenjanları yenilendi mi?

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonrası ÖSYM, geçici tercih kılavuzu ve kontenjan tablosu yayınlandı. İleride yeniden güncellenecek tercih kılavuzu ile birlikte adayların sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Peki YKS ne zaman açıklanacak? Tercih dönemi ne zaman?

YKS TERCİH KILAVUZU GÜNCELLENDİ Mİ?

20 Haziran'da ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayınlandı. Fakat yapılan açıklama ile yayınlanan kılavuzun ön bilgilendirme amaçlı olduğu, güncellenmiş tercih kılavuzunun ileriki günlerde yeniden yayınlanacağı açıklandı. Şu ana kadar yeni tercih kılavuzu yayınlanmadı.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Tercih süresi, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasındadır.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.