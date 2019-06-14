YKS ne zaman, saat kaçta? 2019 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS'ten nasıl alınır?

2019 YKS'ye sayılı günler kaldı. Adayların heyecanı dorukta. ÖSYM, sınava girişte iki önemli belge olan sınav giriş belgesi ve kimlik kartı için yeni uyarılar yapıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı. Peki YKS ne zaman yapılacak? Sınav saati nedir? ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Testinin (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenleneceği ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testinin (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testinin (YDT) uygulanacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yaparak belgelerini temin edebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşacağınız ÖSYM AİS'e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak YKS sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

2019 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ - SINAV GİRİŞ YERLERİ

YSK'DE SORULARIN DAĞILIMI VE SINAV SÜRESİ NASIL OLACAK?



Adaylara 1. oturum olan TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. TYT'de tanınan süre ise 135 dakika.

AYT'de Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. AYT'de adaylara 180 dakika süre tanınıyor.

YDT'de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak. YDT'te adaylara verilen süre 120 dakika.

SINAVA SON GİRİŞ SAATİNE DİKKAT!

Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olması uyarısı yapılırken adayların, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı. Adaylara, sınava girişte geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesinin bulundurulmasının gerektiği uyarısı yapılırken, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adayların binalara giremeyeceğine dikkat çekildi. Adayların, fotoğraflarının bulunması gereken sınava giriş belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmeleri gerektiği, ayrıca ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler haricinde belgenin ön ve arka yüzde herhangi bir yazı, resim, işaret vesaire bulunduğu taktirde adayların sınavları geçersiz sayılacağı kaydedildi.